الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قبل اجتماع الفيدرالي الامريكي.. السيناريوهات المحتملة حول أسعار الفائدة

ابو بكر الديب- الخبير
ابو بكر الديب- الخبير الاقتصادي

توقع أبو بكر الديب، الخبير الإقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الساعات القليلة المقبلة دون تغيير كما هو عند مستوى  5.25 و 5.50 % ، وذلك من أجل ضمان إستمرار انخفاض معدلات التضخم والوصول إلى المعدلات المستهدفة.

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بدء اجتماع "الفيدرالي" الأمريكي اليوم وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

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تحديد سعر الفائدة

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن كافة التقارير تشير إلى لجوء لجان السياسات النقدية لتثبيت الفائدة لاحتواء التضخم، على الرغم من النجاح النسبي للبنوك المركزية الدولية في محاصرة التضخم إلا أن هناك محاولات لخفض معدلاته البالغة 2٪، حيث تحدد البنوك المركزية الدولية منها  بنوك الخليج العربي وأوروبا ومصر وغيرها سعر الفائدة بناءًا على  قرار الفيدرالي الامريكي.

وأوضح الديب، أن إجتماع الفيدرالي الامريكي سُيحدد وضع اقتصاد العالم في ضوء التوترات الجيوسياسية التي يشهدها بسبب العدوان الاسرائيلي علي  غزة  ومن قبله الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية علي روسيا مما تضر بسلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء وإرتفاع معدلات التضخم.

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