براءة متهم من الاتجار في المخدرات بـ كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حضوريًا ببراءة شاب متهم بالإتجار فى المواد المخدرة "الهيروين"، في القضية رقم 15832 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2873 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ..

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب.

وكان المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال .م.ح.ف.غ. 23 عامًا، ويقيم باحدي القري التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات بانه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ أحرز وحاز جوهر الحشيش المخدر.

ودفع محامى المتهم أمام محكمة الجنايات ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمه، وبمخالفة ما جاء بمحضر تحريات الواقعة، والاستحالة المطلقة لتصوير الواقعة مع انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات كما أن المتهم ليس من أرباب السوابق ولم يسبق اتهامه في قضايا مماثلة أخرى، فقضت المحكمه بحكمها السابق .