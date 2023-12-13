أسعار البصل تستمر في الارتفاع حتى أبريل المقبل

شهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر كيلو البصل إلى 40 جنيهًا في بعض الأسواق، وهو ما يعد ارتفاعًا كبيرًا عن السعر المعتاد، والذي كان يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

ارتفاع أسعار البصل

وهناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار البصل، منها تتعلق بقلة المعروض، حيث انخفضت المساحات المزروعة بالبصل في مصر خلال العام الحالي بنسبة 20%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى موجة الحر التي ضربت البلاد في الفترة الماضية، والتي أدت إلى تلف جزء كبير من المحاصيل.

كما أن إرتفاع الأسعار جاء نتجية زيادة الطلب، حيث زاد الطلب على البصل في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب زيادة استخدامه في الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك، مما أدى إلى زيادة الطلب على البصل كبديل رخيص الثمن.

كشفت شعبة الخضار والفاكهة، أن أسعار البصل ستستمر في الارتفاع حتى شهر أبريل المقبل، وذلك بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب.

وطالب حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار، المزارعين بعدم تخزين البصل حتى لا يرتفع سعره، كما طالب بوضع منافذ ثابتة ومتحركة لبيع الخضروات بسعر التكلفة.

من جانبه، قال أحمد موسى، الإعلامي المصري، إن الشعب المصري قادر على تحمل ارتفاع أسعار البصل والسكر، مؤكداً أن هذه الأزمة ستنتهي قريبًا.

وأضاف نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن سعر البصل سيشهد انخفاضًا طفيفًا في الأيام القليلة المقبلة، ولكنه سينخفض بشكل كبير في شهر أبريل المقبل، حيث سيصل إلى 5 جنيهات للكيلو.