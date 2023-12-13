حصاد 3 أطنان من سمك البلطي في مزارع كلية الزراعة بمشتهر

شهد الدكتور السيد فودة، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة بمشتهر، حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بالكلية في محافظة القليوبية.

تم جمع 3 أطنان من سمك البلطي من حوضين فقط، بإجمالي 1.5 طن لكل حوض.

مشروع المزارع السمكية

وأكد الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة بمشتهر، أن الكلية تضم مشروع المزارع السمكية «المغلقة، والمفتوحة»، والتي يتم استخدامها بطريقة بحثية تعليمية في تدريب الطلاب، كما يتم استخدامها بطريقة إنتاجية.

وقال الزعبلاوى إن مشروع مزرعة الأسماك بزراعة مشتهر مقام على 1200 متر مربع، ويختلف عن باقى المزارع السمكية، حيث يخضع لإشراف علمى وأكاديمى متخصص من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بالإضافة إلى أن المزرعة السمكية ترتبط بصوب زراعية للخضروات التي تعمل بنظام استغلال مياه الأسماك لإنتاج المحاصيل العضوية داخل الصوب التي تنتج الخضروات المتنوعة، لافتا إلى أنه تتم فلترة المياه قبل استخدامها في الزراعة.

بينما أكد الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة، أنه يتم استخدام الطرق الحديثة والمبتكرة بالمزارع التي تتميز بها كلية الزراعة بمشتهر للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد نائب رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها، وذلك في إطار دورها الخدمي والمجتمعي في توفير السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين.