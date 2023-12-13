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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. جماعة الحوثي تستهدف ناقلة نفط قادمة من الهند

جماعة الحوثي
جماعة الحوثي

استهدفت جماعة الحوثي ناقلة نفط قادمة من الهند متجهة نحو ميناء اسدود في فلسطين المحتلة.

واصدر  جماعة الحوثي، اليوم عدة بيانات أعلنت فيها استهداف مناطق متفرقة لنصرة اهل غزة، اليوم الأربعاء، قالت فيه :"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة  01:45‌‎ ‎من‎ ‎ظهر يوم الأربعاء ‏ 13-12-2023 موقع ‎المالكية بصاروخ بركان وتمّ إصابته إصابة مباشرة".‏
 

وأضاف البيان: "كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎01:50‌‏ من ظهر‎ ‌‏يوم الأربعاء 13-12-2023 موقع ‎راميا بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة، وتم استهداف ‏ثكنة ‏شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‌‎ ‌‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة، واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:12‌‎ ‎من بعد ظهر‎ ‎يوم الأربعاء 13-12-2023 الموقع ‏ ‏البحري بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.‏

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