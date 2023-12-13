الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بايدن يختلف مع نتنياهو وشهر العسل ينقضي.. الطبطبة تتحول لاتهام بالتطرف

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

بوادر خلاف ينذر بانقضاء شهر العسل بين أمريكا وإسرائيل بعد تعاون وتأييد أعمى لما يحدث من مجازر تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة واحتلال أراضيهم في الضفة الغربية، بحجة تكررت على لسان بايدن “بأن لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم" بسبب هجمات حماس التي شنتها في 7 أكتوبر الماضي سمتها عملية “طوفان الأقصى” ونتج عنها قتلى بلغوا 1200 إسرائيلي حسب زعمهم.

وأرسلت أمريكا إلى إسرائيل أطنان من الأسلحة المتنوعة بالإضافة إلى معارضة أي قرار يطالب بإيقاف العدوان على قطاع غزة باستخدام حق النقض “الفيتو”، وزار بايدن إسرائيل حيث قام “بالطبطة” على كتف نتنياهو في إشارة لوقوف أمريكا مع إسرائيل مهما ارتكبت من أخطاء. 

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اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، قال إن الخلاف الذي نشب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب اتهام الأول للأخير بتكوين حكومة من وزراء متطرفين يرفضون إقامة دولة فلسطينية ضمن خطة حل الدولتين التي تدعمها الولايات المتحدة.

وأكد فرج، أن رؤية بايدن لحل الدولتين تتوافق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهًا إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان سيزور إسرائيل غدًا وسيشدد على منع قصف المدنيين في قطاع غزة وإجراء هدنة من أجل تبادل الأسرى بين الجانبين، ووضع خطة لحكم قطاع غزة بعد مغادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن نهاية الحرب في قطاع غزة تعني نهاية نتنياهو سياسيا ومحاكمته، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تريد استمرار الحرب مقابل رفض صريح من بايدن، لذلك اعترف نتنياهو أمس بجود خلافات مع بايدن بشأن المستقبل في غزة.
 

وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوثيين بصدد أن يواجهوا مشكلة كبيرة من قبل أمريكا، والتي تعمل على تكوين تحالف في جيبوتي للتصدي لهم.

وأوضح المفكر الاستراتيجي، أن ما ستقوم به أمريكا ردا على هجمات الحوثيين؛ سيكون له تأثير كبير على حركة الملاحة العالمية، ويجب وضع ذلك في الاعتبار.


 

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