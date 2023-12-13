"مراجع داخلي معتمد لنظام إدارة الجودة".. جامعة أسيوط تعقد برنامجًا تدريبيًا ضمن تطوير الجهاز الإداري

نظمت إدارة الجودة والتميز بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان: "مراجع داخلي معتمد لنظام إدارة الجودة"، ضمن مشروع تطوير الجهاز الإداري، بقاعة المتحف بالمبنى الإداري، وذلك في إطار حرص الجامعة على العمل بأنظمة الجودة، وتطبيق معاييرها على جميع المستويات.

المنشاوي: الجامعة ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية للجودة في خطتها الاستراتيجية 2024-2029

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، إن جامعة أسيوط حريصة على تحقيق التميز والجودة في نظام الإدارة، والجهاز الإداري؛ بما يتوافق مع كونها مؤسسة تعليمية رائدة؛ في تقديم الخدمات التعليمية، والبحثية، والمجتمعية، وهادفة إلى التميز، والريادة محليًا، ودوليًا، لافتًا أن الجامعة تحرص على تطبيق المعايير الدولية للجودة، وانتهاج المنظومة الإدارية الحديثة، ورفع كفاءة الموارد البشرية؛ بما يسهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة بها سواء التعليمية، أو البحثية، أو المجتمعية، وتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل، وتعزيز مكانتها.

ويستهدف البرنامج التدريبي؛ تبادل المعلومات ، والأفكار ونقل الخبرات بين المتدربين، ويعد فرصة؛ لمتابعة كل ما هو جديد في مجال الجودة، والتميز ، والتوعية بمعايير التميز الحكومي ، وفن التعامل مع الآخرين، والتوعية بالمواصفات القياسية ISO 9001:2015.

أوضح شوكت صابر أمين عام الجامعة؛ إن جامعة أسيوط كان لها السبق في إنشاء جائزة الجودة، والتميز؛ للجهاز الإداري بالجامعة، مشيراً إلى أهمية الدورات التدريبية للعاملين؛ لصقل مهاراتهم، موجهاً كافة المتدربين؛ بضرورة الإفادة القصوي من موضوع التدريب، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والتميز، موضحاً : إن البرنامج التدريبي؛ يهدف إلى إعداد الكوادر البشرية، وإكساب المتدربين؛ مجموعة من المهارات، والمعارف الخاصة؛ باحتراف المراجعة (التدقيق، والتقييم).

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي؛ شهد حضور الأستاذ وائل محمد محمود أمين الجامعة المساعد، والأستاذ أسامة السيد أمين الجامعة المساعد، والأستاذ مصطفى صالح مدير عام الشئون الإدارية بمستشفى صحة المرأة، والأستاذ محمد عباس مدير إدارة الجودة، والتميز، ولفيف من العاملين؛ بمختلف قطاعات الجامعة.