طول الطوابير كان 500 متر.. الانتخابات مرت بلا شائبة والنساء تصدرن المشهد بجدارة

قالت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإعداد للانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تم على أعلى مستوى من التنظيم، مشيدة بدور الشباب الذي شارك في مساعدة الناخبين للإدلاء بصوتهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشاركة الشعبية كانت أكثر من رائعة، وظاهرة جيدة خاصة أن المرأة كانت أبرز المتصدرين للمشهد الانتخابي.

وقالت مشيرة خطاب إن أحد أسباب مشاركة المواطنين بنسب كبيرة بسبب شعبية المرشحين، خاصة أن أحدهم له شعبية كبيرة جدا، والباقي رؤساء أحزاب مؤثرين ذو شعبية كبيرة أيضا.

وأشادت مشيرة خطاب بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة، والسماح للمرشحين بعرض برامجهم، وتعريف المواطنين ببرنامج كل مرشح، متابعة: “لدينا غرفة عمليات مركزية في المجلس، ولم نرصد أي شكاوى من المواطنين بشأن المشكلات في الانتخابات”.

الانتخابات الرئاسية لم يشوبها شائبة

فيما كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أبرز ملاحظاته على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، موضحًا أنه شارك في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ولاحظ طابورا طويلا للرجال أمام اللجنة بمسافة 500 متر، يماثله طابور آخر للنساء أمام اللجنة.



ولفت المفكر الاستراتيجي، إلى أن الانتخابات الحالية لم تشهد تواجدا لـ«عساكر الجيش» أو قوات الأمن المركزي أمام اللجان على غرار الانتخابات السابقة، موجها التحية للشعب المصري على هذا العرس الانتخابي وتأمينه اللجان.



كما كشف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمنع تواجد أي جندي للقوات المسلحة ولا قوات الأمن المركزي، فقط الشرطة لتأمين اللجان، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية لم يشوبها أي شائبة وخرجت بشكل مشرف.



وأشار إلى أنه لاحظ مشاركة كبيرة من الشباب وفرحة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بعدما عزفوا عن المشاركة في الانتخابات السابقة، معتبرًا مشاهد المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، رسالة للعالم كله بأن مصر آمنة ومستقرة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدولة المصرية تحتفل العام الجاري بمرور 100 عام على أول عرس ديمقراطي شهد أول استحقاق نيابي في مصر قبل قرن.