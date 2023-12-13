قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، أن الانتخابات الرئاسية في مصر تميزت بالحياد والنزاهة وإقبال غير مسبوق على التصويت، لافتا أن الشعب المصري رسم لوحة وطنية، أبهرت العالم أجمع وأنه هو الرابح الأكبر من هذا الاستحقاق السياسي، وأن جميع الفئات بين الشباب والمرأة والمسنين وغيرهم شاركوا في العرس الديمقراطي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن من أهم ملاحظات الوفد البرلماني المتابع الانتخابات ان نسبة المشاركة العالية غير المسبوقة في التصويت، معربا عن الإعجاب والتقدير العميق لعراقة وأصالة الشعب المصري الذي يثبت كل يوم أنه هم أناس فريدون.

وفي مؤتمر صحفي أمس عقد بمقر البرلمان العربي ، أعلن العسومي أن البرلمان أرسل أكبر وفد في تاريخه لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، وأشاد عسومي بسير العملية الانتخابية على مدى ثلاثة أيام، وصفها بأنها "عرس ديمقراطي يمثل مرحلة جديدة ومهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية".

وقال عسومي: " ان العديد من البلدان، يمكن أن تؤدي التحديات الداخلية والخارجية إلى إحجام المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ولكن في حالة مصر، فإن هذه التحديات دفعت المواطنين المصريين من المشاركة، والالتفاف حول دولتهم والوقوف وراءها في هذه المرحلة الحاسمة، وخرجوا بأعداد غير مسبوقة للإدلاء بأصواتهم في أهم استحقاق انتخابي تشهده البلاد"

وأشاد العسومي بالسلطة القضائية على جهودها الجبارة وأدائها المهني المشرف دائما في الإشراف على مفوضية الانتخابات. كما أثنى على جهود الشرطة المخلصة في ضمان سير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.

وأضاف أن "البرلمان العربي يعكف على إعداد تقرير شامل عن متابعة سير العملية الانتخابية ويستعد لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأشار إلى أن وفد البرلمان العربي زار أكبر عدد ممكن من الدول لغرض تعدد اللجان الانتخابية في بعض المحافظات المصرية، وذلك لوضع رؤية شاملة ودقيقة لسير العملية الانتخابية. العملية الانتخابية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أشاد رئيس البرلمان العربي بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، لجهودها الحثيثة في إعداد وتنظيم هذه الانتخابات بما يتوافق مع دولة مصر وحضارتها.





البرلمان العربي يشيد بنزاهة الانتخابات الرئاسية ويشيد بدور القضاء