"حاسبات ومعلومات أسيوط" تنظم ندوة تعريفية عن الحلم الأخضر والمعلوماتية المستدامة

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات، ندوة تعريفية وتوعوية بعنوان “الحلم الأخضر والمعلوماتية المستدامة” تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، وذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد الكلية ورئيس الندوة.

المنشاوي: الذكاء الاصطناعي أداة قوية في مواجهة أزمة المناخ

أوضح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على التطبيقات الإلكترونية والتحول الرقمى، والإستفادة منها فى إيجاد حلول ملائمة لمشكلات تغير المناخ التى يواجهها المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا أن تغير المناخ يمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا، ويتطلب حلولا مبتكرة تتجاوز الأساليب التقليدية، وقد برز في السنوات الأخيرة، الذكاء الاصطناعي كأداة قوية في مكافحة تغير المناخ، ومعالجة المشاكل البيئية.

شهدت الندوة حضور؛ الدكتور خالد فتحى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والعميد المهندس أيمن عياد مدير معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) فرع أسيوط، والدكتور ممدوح فاروق أستاذ مساعد بقسم علوم الحاسب، والدكتور إبراهيم العوضي مدرس بقسم نظم المعلومات، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بمختلف الكليات بالجامعة، والعاملين بالجهاز الإدارى وطلاب الكلية.

وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم، بالدور العلمي والبحثي المتميز الذي تقوم به كلية الحاسبات والمعلومات، ودورها الرائد في تقديم أفكار ذكية ومتطورة، تخدم الحرم الجامعى والمجتمع المحيط به، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على دعم الباحثين وطلاب الكلية؛ لإبداعهم وتميزهم فى مواكبة التطور التكنولوجى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وتضمنت الندوة أربعة محاضرات، جاء المحور الأول بعنوان علوم البيانات المستدامة فى سياق تغير المناخ للدكتورة تيسير حسن عبد الحميد ، والتى تناولت أهداف علوم البيانات وكيفية تطبيقها، إلى جانب دراسة علاقة علوم البيانات بأهداف التنمية المستدامة المدرجة من الأمم المتحدة، والتركيز على نظم المعلومات الجغرافية كتطبيق لعلوم البيانات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوضيح ما توصلت إليه الأمم المتحدة من خلال استعراض تقاريرها فى مارس 2023 ، فضلا عن أهداف مؤتمر COP28 ، وربطه بالتحول الرقمى وأمن البيانات، والتحديات التى يواجهها العالم الخارجى من أهمية البيانات المختلفة ومدى صحتها ودقتها، ومناقشة دور المواطن فى تقليل الانبعاثات الكربونية .

أما المحاضرة الثانية، للدكتور ممدوح فاروق بعنوان تطبيقات إنترنت الأشياء فى تغير المناخ ، والذى أشار خلالها إلى التعريف بإنترنت الأشياء وتطبيقاته المختلفة، وكيف يسهم فى بناء بيئة خضراء، وصديقة للبيئة.

والمحاضرة الثالثة، تحدث فيها الدكتور إبراهيم العوضي عن دور نظم المعلوماتية الحيوية فى تغير المناخ، والمحاضرة الرابعة للعميد أيمن عياد عن تكنولوجيا المعلومات الخضراء ، وأهميتها والتحديات والرؤية المستقبلية له.

جانب من الفعالية