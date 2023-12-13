عزة مصطفى تشيد بالإقبال على الانتخابات: شعب عظيم يصون دولة عظيمة (فيديو)

كشفت الإعلامية عزة مصطفى موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024.

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر نتيجة انتخابات الرئاسة 2024.

ولفتت الإعلامية عزة مصطفى إلى أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة جدا لاستقرار الدولة المصرية، منوهة إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت تعددية حزبية ومشاركة تحدث لأول مرة.

وأشادت بمشاركة المصريين في تلك الانتخابات الرئاسية 2024، في ظل التغيرات التي تحدث في المنطقة وأبرزها ملف قطاع غزة.

من جهة أخرى، علق الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، على المشاركة الكبيرة للمصريين في انتخابات الرئاسة 2024، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية ملحمة عظيمة، وإقبال من المواطنين غير طبيعي وغير متوقع.

وأضاف أن دور الجامعة كان حث الشباب على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بحقهم في الماراثون السياسي الأهم، مردفًا: «أفتخر أنني مصري الهوى والهوية، وأننا نلتف حول الوطن حينما نستشعر الخطر».

وأشاد عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة بمشاركة المرأة في الماراثون الانتخابي، والذي لقي إقبالا غير مسبوقا على مر السنوات الماضية.