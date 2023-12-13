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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل حارسين للمسجد الأقصى ويفجر منزلاً في جنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حارسين للمسجد الأقصى المبارك، واقتحمت بلدتي العيسوية وسلوان المقدسيتين، كما فجرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم "جنين" الواقع شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي مقتضب، إن شرطة الاحتلال اعتقلت اثنين من حراس المسجد الأقصى هما: إيهاب شحادة، ومحمود الصفدي، من المسجد، واقتادتهما إلى مركز شرطة "إلياهو" بالبلدة القديمة، بحجة أنهما أوقفا سائحا يرتدي لباس متدينين يهود.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل إمام مسجد بلدة العيسوية، المعتقل جمال مصطفى، وعبثت بمحتوياته. 

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مواطن مقدسي آخر في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. 

وفي جنين، أصيب شاب وفتاة بالرصاص الحي في الرأس والصدر، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرأس، وفتاة (27 عاما) في الصدر، جرى نقلهما إلى المستشفى. 

وأقدمت قوات الاحتلال على تفجير منزل، بعد إطلاق قذيفة (أنيرجا) تجاهه، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

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