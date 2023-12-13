خالد الجندي يكشف سبب تجنب سيدنا آدم الاعتراض على خروجه من الجنة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا آدم تاب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يجادله عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها هو وزوجته، ولم يختلق أعذارا ليدافع بها عن نفسه.

,أضاف "الجندي" خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" من برنامج "لعلهم بفقهون" المذاع عبر شاشة "dmc"، أن سيدنا آدم كان يقدر على الدفاع عن نفسه فيقول لله أن النفس أمارة بالسوء أو أن الشيطان غواه، مردفًا: "كان ممكن سيدنا آدم يقول إبليس عصى هي جت عليا أنا".

وأشار إلى أن سيدنا آدم كان لديه العديد من الأعذار المقنعة لكنه لم يقولها، وعمل عملًا يدل على رقي منزلته وارتفاع درجته، وعظيم نبوته، فقد نسب الظلم إلى نفسه وأقر بالخطأ وأنه هو من فعل ذلك دون ضغط أو إكراه.

أوضح أن هذه أول تجربة بشرية في تاريخ الصواب والخطأ، فقد اعترف سيدنا آدم وقال (قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، مشيرًا إلى إننا إذا فعلنا مثله كنا رُحمنا مثله، وسننقذ المجتمع من أخطاء كثيرة.