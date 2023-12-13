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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس السوري يجري تعديلاً وزاريًا يشمل وزيرين

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسومًا يقضي بتعديل وزاري يشمل وزارتي الموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة.

ونص المرسوم على تعيين المهندس حسين مخلوف وزيرًا للموارد المائية، ولمياء يوسف شكور وزيرًا للإدارة المحلية والبيئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وفي السياق ذاته، أصدر الرئيس بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بإحداث "الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية" وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، بهدف تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يتم تعيينه بمرسوم، ويمارس صلاحيات الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.

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