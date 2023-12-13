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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أرمينيا وأذربيجان تناقشان سحب القوات من الحدود

وزير الخارجية الأرميني
وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان

أعلن وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، اليوم الأربعاء، أن أرمينيا وأذربيجان يبحثان مسألة انسحاب قواتهما من الحدود المشتركة. 

وقال ميرزويان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأستوني، إنه فيما يخص انسحاب القوات من الحدود المشتركة بين أرمينيا وأذربيجان، "نعتقد أن انسحاب القوات سيكون له بالفعل تأثير إيجابي وسيساعد على تجنب أي تصعيد جديد محتمل"، مشيرا إلى عدم وجود اتفاق حتى الآن في هذا الشأن، ولكنها فكرة لا زالت قيد النظر.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية. 

كما أعرب عن أمله في أن تحدث الخطوات المشتركة من جانب أرمينيا وأذربيجان تأثيرًا إيجابيًا في عملية التطبيع بين البلدين. 

وأضاف أن العملية الرئيسية هي عملية المفاوضات حول معاهدة السلام، مؤكدا أنه يجب على أذربيجان العودة إلى طاولة المفاوضات في شكل اجتماعات.

وأضاف أن "الفرصة أتيحت لنقول إن معظم العمل قد تم، ونحن الآن بحاجة إلى الاجتماع والاتفاق على الصياغة النهائية المتعلقة بالقضايا المهمة". 

كما أشار إلى أنه لإغلاق ملف الصراعات وإرساء السلام في منطقة جنوب القوقاز يجب الالتزام الواضح من جانب جميع الدول المجاورة وتوافر الدعم القوي والحقيقي من المجتمع الدولي.

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