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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أونروا: قدرتنا على تقديم الخدمات في غزة باتت على حافة الانهيار

أونروا
أونروا

حذر مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الأربعاء من أن قدرة الوكالة على تقديم الخدمات في قطاع غزة "باتت على حافة الانهيار". 

وأكد أن الاستجابة الإنسانية للأوضاع في غزة تعتمد بقوة على قدرات الأونروا، مشيرا إلى أن الأسر تعيش في القطاع داخل خيام وملاجئ واهية فيما تمتلئ مقار الأونروا بأشخاص جائعين ويائسين، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الإنجليزية.

وتابع المسؤول الأممي أن مدينة رفح التي يقطنها 280 ألف شخص باتت تستضيف الآن أكثر من مليون شخص عقب النزوح القسري للناس من شمال القطاع وأجزاء من جنوبه، مضيفا أن الوقت والخيارات تنفد أمام مواطني غزة في مواجهة القصف والحرمان والمرض في مساحة تتقلص باستمرار.

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