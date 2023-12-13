عاجل
غدا.. الاتحاد الإفريقي يعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير العدل البحريني يشيد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية مع مصر

مصر والبحرين
مصر والبحرين

أشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني نواف بن محمد المعاودة، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والبحرين وشعبيهما الشقيقين، وما تشهده على الدوام من تطور مستمر في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، للسفيرة ريهام محمد خليل، بمناسبة تعيينها سفيرة لمصر لدى البحرين، حيث رحب المعاودة بالسفيرة ريهام، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وجرى - خلال اللقاء - استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العدلي.

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي: الأردن تنجح في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرئيس الفرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم الكامل والدائم لأوكرانيا

الجيش الجزائري: إرهابي يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية وضبط 124 مهاجرا غير شرعي

الأسد: الأوضاع في العالم مهيأة لخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف المجازر في غزة

فرنسا تدين الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا

الصين وفيتنام يتفقان على إيجاد حل دائم للنزاعات البحرية بينهما

اليمن والولايات المتحدة يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع
الجريدة الورقية