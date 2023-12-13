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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الجزائري: إرهابي يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية وضبط 124 مهاجرا غير شرعي

وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية

أعلن الجيش الجزائري قيام إرهابي بتسليم نفسه إلى السلطات العسكرية،وضبط 12عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و124 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليومالأربعاء أنه خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري، وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بجنوبي البلاد، وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ، كما تم ضبط 12 عنصرا دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية مختلفة .

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 47 تاجر مخدرات، و كمية من المواد المخدرة، وأكثر من 86 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 149 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 124 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.

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