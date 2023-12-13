فرنسا تدين الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا

أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا والتي أدت إلى إصابة نحو 50 شخصا الليلة الماضية في مدينتي كييف وأوديسا ، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، وفقا للبيان، أنه ومع بداية فصل الشتاء تواصل روسيا حربها وتنتهك مجددا القانون الدولي بشكل صارخ ومتعمد مستهدفة المدن والبنية التحتية المدنية.

وعشية انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي الذي يهدف إلى إعادة تأكيد الدعم الأوروبي لأوكرانيا في جميع المجالات وعلى المدى الطويل..تؤكد فرنسا التزامها الثابت تجاه أوكرانيا وقدرتها على الصمود.

وأكدت وزيرة الخارجية كاترين كولونا مرارا وتكرارا أن فرنسا ستواصل تقديم المساعدات اللازمة لكييف حتى تستطيع الدفاع عن نفسها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع شركائها، وفقا لبيان الخارجية.

وذكرت الخارجية أن "على روسيا أن تعلم أن تصميمنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة لايزال قائما"..مضيفة أن فرنسا ستواصل أيضا دعمها للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها روسيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون اليوم : إن ثاني هجوم صاروخي تشنه روسيا على كييف هذا الأسبوع أسفر عن إصابة 53 شخصا على الأقل، وألحق أضرارا بمنازل ومستشفى للأطفال، وذلك في الوقت الذي ناشد فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي واشنطن تقديم مزيد من المساعدة لبلاده.