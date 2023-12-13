الصهينة والزهايمر تعاود بايدن.. "والدي نجا من الموت على يد حماس" (فيديو)

تعاود التخاريف الرئيس الأمريكي جو بايدن بين الحين والآخر، فتارة ما يصافح الهواء ويتعثر على درج سلالم الطائرة، ويخلط بين أسماء القادة أو لا يتذكرهم، ولا يمر شهر إلا وغالبًا ما ترصد وسائل الإعلام سقطات الرئيس الذي يتولى حكم أقوى دولة في العالم، ما أرجع البعض هفواته في الحديث إلى الإصابة بالزهايمر نظرًا لكبر سنه ومشواره الطويل في العمل السياسي الذي بدأ منذ أواخر الستينيات.

وفي أجدد تصريح لبايدن البالغ من العمر 81 عامًا ويخطط للترشح لولاية ثانية في العام القادم، حكى في البيت الأبيض كيف نجا "والده"، رغم وفاته منذ 21 عامًا في 2002، من هجوم حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بايدن في البيت الأبيض، مهنئا اليهود بعيد الحانوكا: "بعد الـ7 من أكتوبر، عاد والدي إلى الكيبوتس (مستوطنة زراعية) الخاص به لإنقاذ ما تبقى من منزله".

وكان بايدن البالغ من العمر 81 عاما، يروي قصة رجل فقد ابنه في هجوم "حماس"، واصفا إياه بالخطأ بكلمة "أبي"، متخليا عن ضمير الغائب في الحديث، فيما كان واضحا أنه زلات لسان متكررة، غالبا بسبب القراءة الخاطئة أو النص الخاطئ للنص المعروض أمامه.

“أنا صهيوني”

وفي سياق آخر، يعود بايدن لتكرار حديثه بأنه “صهيوني”، ففي حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض قال إن الدفء والتواصل الذي يشعر به مع الجالية اليهودية لا يتزعزع، مضيفًا أنه وقع في مشاكل عديدة ووجه له انتقادات عندما قال قبل بضع سنوات “بإنك ليس عليك أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا”، متفاخرًا: "أنا صهيوني".

وجرى حفل استقبال في البيت الأبيض بحضور بايدن بمناسبة "عيد الحانوكا" اليهودي، وحضر الحفل 800 ضيف.

وقال بايدن متحدثا خلال الحفل "سنواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل حتى تتخلص من حماس، لكن علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين يقصد (إسرائيل). الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".

وأضاف: "كما قلت بعد هجوم (طوفان الأقصى في 7 أكتوبر)، فإن التزامي بسلامة الشعب اليهودي، وأمن إسرائيل، وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة، لا يتزعزع".

إقامة إسرائيل

ودائمًا ما يعدد بايدن فوائد إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ففي 18 أكتوبر الماضي، قال في مؤتمر صحفي في تل أبيب إن إسرائيل لو لم تكن في الوجود لعملنا على إقامتها وسنستمر في دعمها.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن شجاعة وإقدام الشعب الإسرائيلي "مذهلة حقًا"، مشيرًا إلى أن الأميركيين يشعرون بمصابكم.

شاهد الفيديو..