إزالة فورية لحالتى تعدى بقرية أولاد عمرو بقنا
تمكنت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بقنا برئاسة كريم قاسم سكرتير القرية، من تنفيذ عدد ٢ حالة إزالة بمساحة ١ قيراط و ١٢ سهم تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن حفر أساسات وتشوين طوب بناحية الغوصة .
وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.
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