"القاهرة الإخبارية": الحوثيين يستهدفون بارجة أمريكية وناقلة نفط في البحر الأحمر

كشف مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، عن أنباء حول استهداف الحوثيين في اليمن بارجة أمريكية وناقلة نفط في البحر الأحمر.

تهديد جديد من الحوثيين

تهديدات حوثية تجددت من ناحية البحر الأحمر، تجاه السفن الإسرائيلية حتى وإذا كانت لنقل البضائع أو دعم الكيان الصهيوني ولكنها تلقى محاربة بشك أو بآخر من جماعة الحوثيين في اليمن.

الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن السفينة الحربية "ساعر 6" أبحرت إلى البحر الأحمر للرد على تهديدات الحوثيين.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن سلاح البحرية أكمل عملية جعل السفن الحربية الحديثة الأربع من طراز "ساعر 6" عملياتية، مبيناً أنه لأول مرة سفينة صاروخية من هذا الطراز أبحرت إلى منطقة البحر الأحمر، وأن السفن الصاروخية التابعة لسلاح البحرية تستمر في العمل في منطقة البحر الأحمر، حسب تقييم الوضع وكجزء من تعزيز المجهود الدفاعي.

نسخة معدلة من نظام "القبة الحديدية"

وكل سفينة من ساعر 6 تزن حوالي 2000 طن ومجهزة بـ 20 نظاما، 18 منها إسرائيلية الصنع، وتتضمن الأنظمة نسخة معدلة من نظام "القبة الحديدية" المعروف باسم C-Dome، بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ Gabriel V و- LRAD، والتي يمكن أن تسقط صواريخ كروز وصواريخ باليستية، و"ساعر 6" مكلفة بحماية حقول الغاز وممرات الشحن في البلاد.