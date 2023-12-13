اليابان تقدم مساعدات بقيمة 19 مليون دولار إلى اليمن

أقرت الحكومة اليابانية تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 19 مليون دولار ؛ استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة الناجمة عن النزاع، الذي استمر لأكثر من 8 سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) اليوم الأربعاء أن حزمة المساعدات ستخصص لقطاعات التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخليًّا، بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وكانت الحكومة اليابانية قد أقرت في وقت سابق اليوم تقديم مساعدات جديدة لليمن بقيمة 3 ملايين دولار من ميزانيتها التكميلية للسنة المالية 2023 من أجل تشجيع عملية السلام والاستجابة الإنسانية في اليمن.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام مليوني دولار لمشروع دعم السلام وهي مبادرة يقودها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بهدف تحقيق تسوية سياسية تنهي الحرب، كما سيخصص المبلغ المتبقي لدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس) ، والتي تسهم في تسهيل تدفق السلع التجارية إلى اليمن دون عوائق.