فيلم Napoleon يتخطى الـ171 مليون دولار منذ طرحه

وصلت إيرادات فيلم الدراما التاريخية الجديد Napoleon، إلى 171 مليونًا و 112 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

إيرادات فيلم Napoleon

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon بين 53 مليونا و412 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و117 مليونا و700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

أحداث فيلم Napoleon

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

أبطال فيلم Napoleon

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.