فيلم Killers of the Flower Moon يتخطى الـ155 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

ارتفعت إيرادات فيلم Killers of the Flower Moon، للمخرج العالمى مارتن سكورسيزى إيرادات إلى 155 مليونًا و520 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحت يوم 20 أكتوبر الماضي، العمل من إنتاج شركة Parmount Pictures.

إيرادات فيلم Killers of the Flower Moon

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 66 مليونًا و920 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكى، و88 مليونًا و600 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم Killers of the Flower Moon

فيلم Killers of the Flower Moon الجديد يعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التى تتمحور حول قصة السكان الأصليين فى أمريكا.

كما أن فيلم Killers of the Flower Moon الجديد هو التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.

فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

واستنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.