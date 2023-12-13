رواندا..الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 يوليو 2024

من المقرر أن يتوجه الروانديون إلى صناديق الاقتراع في 15 يوليو 2024 ، لانتخاب نوابهم ورئيسهم المقبل ، مع رئيس الدولة الحالي بول كاغامي لولاية رابعة ، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات يوم الثلاثاء.

بول كاغامي (66 عاما) هو الزعيم الفعلي لهذا البلد الواقع في منطقة البحيرات العظمى منذ نهاية الإبادة الجماعية عام 1994، عاد إلى السلطة بأكثر من 90٪ من الأصوات في انتخابات 2003 و 2010 و 2017.

وقالت اللجنة الانتخابية الوطنية على X (تويتر السابق): «في جميع أنحاء البلاد، فإن موعد انتخاب رئيس الجمهورية و 53 نائبا من قائمة مقترحة من قبل المنظمات السياسية أو للمرشحين المستقلين هو 15 يوليو 2024».

وأضافت أن المرشحين سيتمكنون من القيام بحملات انتخابية في الفترة من 22 يونيو حزيران إلى 12 يوليو تموز.

وقالت اللجنة إن 16 نائبة برلمانية وممثلتين للشباب وممثلة واحدة عن الروانديين ذوي الإعاقة سيتم اختيارهم أيضا من قبل الهيئات واللجان الانتخابية في يوليو.

وفي مارس، أعلنت الحكومة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في اليوم نفسه.

وفي سبتمبر، أعلن بول كاغامي ترشحه لولاية رابعة. "أنا سعيد بالثقة التي أظهرها الروانديون بي. سأخدمهم دائما، طالما استطعت»، قال لمجلة Jeune Afrique.

أجرى تعديلات دستورية مثيرة للجدل مكنته من الفوز بولاية ثالثة ويمكن أن تسمح له بالحكم حتى عام 2034.

وأعيد انتخابه رئيسا لحزبه، الجبهة الوطنية الرواندية، في مؤتمرها الوطني في أبريل/نيسان.

- عشرون سنة أخرى" -

في الوقت الحالي، أعلن زعيم حزب الخضر المعارض، فرانك هابينيزا، فقط ترشيحه لعام 2024.

وتقدم رواندا نفسها كواحدة من أكثر الدول استقرارا في القارة الأفريقية، لكن العديد من جماعات حقوق الإنسان تتهم بول كاجامي بالحكم في مناخ من الخوف وخنق المعارضة وحرية التعبير.

تحتل رواندا المرتبة 131 (من أصل 180 دولة) في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2023.

كان كاغامي يبلغ من العمر 36 عاما فقط عندما أطاحت الجبهة الوطنية الرواندية بالمتطرفين الهوتو من السلطة، المتهمين بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية التي، وفقا للأمم المتحدة، أودت بحياة حوالي 800,000 ضحية، معظمهم من التوتسي ولكن أيضا من الهوتو المعتدلين، بين أبريل ويوليو 1994.

خلال السنوات التي قضاها في السلطة ، سجن العديد من المعارضين ، بمن فيهم أعضاء حزبه ، أو قتلوا أو فروا إلى المنفى.

في عام 2021، حكم على بول روسيساباجينا، بطل فيلم "فندق رواندا" والناقد الصريح لكاغامي، بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة "الإرهاب"، بعد اعتقاله في العام السابق في ظروف غامضة.

نشر بول روسيساباجينا، الذي أطلق سراحه من السجن في مارس/آذار 2023 وأرسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد عفو رئاسي، رسالة فيديو في يوليو/تموز، ادعى فيها أن الروانديين "سجناء في بلدهم".

وعندما سئل في يوليو 2022 عما إذا كان سيترشح لولاية أخرى، أجاب بول كاغامي: «أخطط للترشح لمدة 20 عاما أخرى، ليس لدي مشكلة في ذلك».