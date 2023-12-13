الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرين والأمم المتحدة تبحثان التعاون الثنائي في مجال حماية حقوق الإنسان

علم البحرين
علم البحرين

بحثت البحرين والأمم المتحدة أوجه التعاون الثنائي في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، اليوم الأربعاء، برئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة محمد النسور، وذلك على هامش المشاركة في الحدث رفيع المستوى بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ(75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

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