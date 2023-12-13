الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحثة سياسية: قرار الجمعية العامة كشف المصداقية وضربة للولايات المتحدة وإسرائيل

قرار الجمعية العامة 
قرار الجمعية العامة 

أكدت الدكتورة إيمان شويخ، الباحثة السياسية، أن قرار الجمعية العامة الذي دعت له المجموعة العربية الإسلامية غير ملزم، لكنه يعبر عن الإرادة الحقيقية للمجتمع الدولي والأعضاء الذي تتكون منهم هذه الجمعية.

قرار الجمعية العامة 

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وأشارت إلى أنه من اللافت أن التصويت جاء أغلبية 153 صوتًا تخطى عدد الدول التي تؤيد القرارات التي تدين روسيا، وجاء ذلك عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وأوضحت أنه بقرار الجمعية العامة على دعوة المجموعة العربية الإسلامية غير ملزم، أننا نشهد ضربة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث تم كشف زيف كل ما تحدثت عنه إدارة البيت الأبيض فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأضافت أن هذا القرار كشف المصداقية التي يفترض أن يتمتع بها مجلس الأمن الدولي، ودوره في حفظ السلم والأمن العالميين، والذي تأخر بعد شهر من بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية لفلسطين ليتحدث بصوت واحد، منوهًا بأن الاجتماع الذي طلبته الدول العربية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض لمشروع قرار لوقف إطلاق النار، مما يجعله يكتسب أهمية كبيرة جدًا للأحداث التي تحدث اليوم في فلسطين.

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الأربعاء، أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.

وأوضح أبو يوسف، في إفادة صحفية، أن جهدا فلسطينيا كبيرا نتج عنه هذا التأييد في الجمعية العامة، وتغيير الموقف الدولي إزاء الرواية الإسرائيلية المزيفة، إضافة للجهود المبذولة لحث المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها.
وقال إن "هناك مراجعة جادة وحقيقية على المستوى العالمي لتضافر الجهود لإنهاء الاحتلال في إطار مبادرة سياسية وتحقيق مبدأ حل الدولتين".
من جانبه، شدد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، على أهمية القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان.
وأوضح العالول، في إفادة صحفية، أن القرار الذي حظي بتأييد كبير وواسع، لا بد أن يُحدِث تأثيراً باتجاه الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة"، مبيناً أن القرار يعبر عن التأييد العالمي للحق الفلسطيني وإدانة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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