بعد إعلانها لانعقاد اجتماع خاص غدا.. ما هي الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء، اجتماعا خاصا لمناقشة الوضع في غزة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم رئيس الجمعية بعد فشل مجلس الأمن في التصويت على وقف إطلاق نار إنساني في القطاع بسبب عرقلة ورفض واشنطن مشروع قرار في هذا الاتجاه.

اذا ما هي الأمم المتحدة وما هي الجمعية العامة؟



تتشكل الجمعية العامة من 193 دولة لكل منها صوت متساو في صنع القرارات.

تناقش الجمعية العامة القضايا الملحة التي تؤثر على ملايين الناس، من السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية وغير ذلك الكثير، ومن اهدافها العمل علي إيجاد حلول دولية للمشاكل الدولية، وتعين الأمين العام للأمم المتحدة، وتنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

والجمعية العامة هي الجهة التي تتخذ فيها القرارات الرئيسية التي تؤثر على جميع الدول الأعضاء. تمت صياغة أكثر من 500 معاهدة تحت إشراف الجمعية العامة.

تم الاتفاق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وفي عام 2015 وافقت الجمعية العامة على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها طريقا للقضاء على الفقر والتصدي لتغير المناخ بحلول عام 2030.

كيف تدور النقاشات في الجمعية العامة؟



يمكن لكل قائد دولة أو من يمثله أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة، مستخدما أي لغة من بين اللغات الست المعترف بها، وهي الإنجليزية، والعربية، والفرنسية، والصينية، والروسية، والإسبانية.

ومن المعروف أن المتحدثين يطلب منهم أن يبقوا كلماتهم أقل من 15 دقيقة، رغم أنه يتم تجاهل ذلك في الغالب، ويحتفظ الزعيم الكوبي السابق، فيدل كاسترو، بالرقم القياسي، لأطول كلمة استمرت أكثر من 4 ساعات ونصف الساعة، عام 1960.

ويتم تنظيم جلوس الممثلين الدبلوماسيين، حسب الترتيب الأبجدي للأسماء، باللغة الإنجليزية، لكن الدولة التي تجلس في المقعد الأول، يتم اختيارها من قبل الأمين العام للمنظمة.



