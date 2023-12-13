الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد للمعارك الدائرة في حي الشجاعية بغزة.. "فيديو"

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرضت فضائية "الحدث العربية"، مقطع فيديو لمشاهد نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي للمعارك الدائرة في حي الشجاعية بقطاع غزة، بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.


وأظهر مقطع الفيديو، لقطات لمعارك شرسة للغاية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، في حي الشجاعية بقطاع غزة.

فيديو لجيش الاحتلال الإسرائيلي

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 منازل في وادي قدوم بالقدس

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين في حربهم على قطاع غزة

وبحسب ما أعلنته المقاومة الفلسطينية، وتحقيق الكثير من المكاسب على الأرض، وإحداث خسائر بين قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن فصائل فلسطينية أكدت ستهدافها 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال خان يونس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بمستشفى كمال عدوان واقتادهم إلى جهة غير معلومة، وإصابة 5 من الكوادر الطبية بالمستشفى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما أفادت به “قناة القاهرة الإخبارية”.

 وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه جرى استجواب الذين تم احتجازهم تحت التعذيب والضرب المبرح والتعرض للبرد القارس، مشيرة إلى أنه بعد إخلاء سبيل عدد من المحتجزين ودفعهم للعودة إلى المستشفى جرى إطلاق النار عليهم، وأُصيب 5 من الكوادر الطبية والجرحى النازحين. 

وأوضح رئيس أقسام الأطفال في مستشفى كمال عدوان والموجود داخله حسام أبو صفية، أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر المستشفى وتطلق النار والقذائف داخله وتمنعهم من التحرك، وتحرم الموجودين فيه من الماء والطعام والكهرباء. 

وأشار إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية لأطفال العناية المركزة، ولا يتوافر ماء لتحضير حليب لهم، داعية الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية إلى التحرك العاجل لإنقاذ الأطفال والجرحى والطواقم الطبية وحماية المستشفى.

مواد متعلقة

أستاذ العلاقات الدولية: تخاذل المجتمع الدولي يعطي الفرصة لاستكمال مخطط إسرائيل الإجرامي

بوساطة مصرية قطرية.. إسرائيل تطالب بهدنة جديدة وصفقة لتبادل الأسرى

قاضي قضاة فلسطين: إسرائيل تنتهك القيم الدينية والعالم سيدفع ثمنًا باهظًا ما لم يقم بردعها

إسرائيل تحرق ضمير العالم

الأردن يدين قرار إسرائيل مصادرة أراضٍ فلسطينية بالقدس الشرقية المحتلة
الجريدة الورقية