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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين في حربهم على قطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل ضابطين في حربهم على قطاع غزة.

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أمريكا: لا هدنة قريبة في قطاع غزة

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إجلاء 68 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة

 جدير بالذكر أن البيت الأبيض، أعلن أمس الخميس، عن أن مسيرات وصواريخ الحوثيين في البحر الأحمر عطلت الملاحة وعرضت البحارة للخطر.

حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر

وأضاف: " ندعو شركاءنا للتعاون معنا في تحالف لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، و لدينا قوات كافية في منطقة البحر الأحمر و لا نية حاليا لإرسال المزيد".

وذكر البيت الأبيض، أن هناك مناقشات يومية مع شركائنا في المنطقة لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفاد به قناة "القاهرة الإخبارية"، مواصلا: "لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة في غزة".

مشروع قانون لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا

ونوه البيت الأبيض، أنّ ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة عالمية تتطلب حلا دوليا، مشيرًا إلى أن الجمهوريون في الكونجرس منحوا بوتين "هدية" برفضهم مشروع قانون لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.

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