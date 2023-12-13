القومي للإعاقة: ذوي الهمم ضربوا مثل حقيقي في المشاركة الإيجابية بالانتخابات (فيديو)

أكد حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة ضربوا مثل حقيقي في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وهو ما ظهر من الحضور الكثيف أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

المجلس القومي للإعاقة

وأضاف “الأمير”، خلال مداخلة هاتفية على القناة “الأولى”، أن الأشخاص ذوي الإعاقة قدموا صورة حضارية عن الدولة المصرية، خاصة أنهم حصلوا على عدد من الاستحقاقات الدستورية خلال الفترة السابقة على مدار 10 سنوات ماضية، مشيرًا إلى أنه على مستوى كل المحافظات، متابعونا رصدوا خروج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير جدا على كل اللجان بشكل إيجابي خاصة مع التيسيرات التي قدمت لهم من خلال التعاون التي تمت بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للإعاقة وتمكن المكفوفين من التصويت ببطاقة برايل.

أكد محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإقبال الكثيف والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ظاهر وواضح، مشددًا على أن هناك نقلة كبيرة في معدل المشاركة بمقارنة كل الانتخابات الرئاسية السابقة والتي كان بها أقل من معدل المشاركة من الانتخابات البرلمانية.

وأوضح “فرحات”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة تعتبر سابقة هي الأولى، مؤكدًا أن هناك وعيا كبيرا لشعب المصري في المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم في الاختيار بكل حرية وهناك مشاركة من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف أن الظاهرة الثانية وهي نسيبة المشاركة الكبيرة من جميع المحافظات، وأيضًا مشاركة الشباب والإقبال على التصويت ظاهرة كانت بارزة جدًا.