زراعة أشجار زينة بطرق المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على مواصلة الوحدات المحلية جهودها في زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذا لمبادرة "زراعة 100 مليون شجرة "، وذلك فى إطار مواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث.

وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين ، مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ، ومراكز الشباب والمستشفيات ، وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن ، وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ، التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها ، والإستفادة منها.

وفى هذا السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة ١٧٥ شتله متنوعة ، بالطريق الدائري لمدينه مطاي بالجانب الغربي ، في نطاق حي جنوب المدينة ، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة ، و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.