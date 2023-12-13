الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زراعة أشجار زينة بطرق المنيا

زراعة الأشجار بالمنيا
زراعة الأشجار بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على مواصلة الوحدات المحلية جهودها في زراعة الأشجار المثمرة  والزينة ، تنفيذا  لمبادرة "زراعة 100 مليون شجرة "، وذلك فى إطار مواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث.

 

 وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين ، مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ، ومراكز الشباب والمستشفيات ، وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن ، وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ، التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها ، والإستفادة منها.

 

وفى هذا السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة ١٧٥ شتله متنوعة ، بالطريق الدائري لمدينه مطاي بالجانب الغربي ، في نطاق حي جنوب المدينة ، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة ، و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.

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