كشف حساب.. إنجازات الفرق العربية في كأس العالم للأندية

تكتب الفرق العربية تاريخًا مشرفًا بعد تحقيق انجازات قياسية من خلال مشاركاتهم المختلفة بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاقها.

وشاركت الفرق العربية في نسخ مونديال الأندية المختلفة، باستثناء نسختي اليابان 2015 و2016.

وتستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها كأس العالم للاندية خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 من ذات الشهر.

وتقام البطولة المونديالية بمشاركة فريقين عربيين هما الاتحاد صاحب الأرض والمستضيف، والأهلي المصري أكثر العرب تسجيلا للحضور في البطولة.

واستهل اتحاد جدة مشواره في البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول، بنتيجة 3 أهداف دون رد، ليحسم التأهل لملاقاة الأهلي في الدور ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من مباراة الاهلي واتحاد جدة مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال.

وكتب فريق الرجاء البيضاوي المغربي ونظيره النصر السعودي الحضور الأول عربيا في كأس العالم للأندية، في النسخة الأولى للبطولة التي استضافتها البرازيل لعام 2000.

كشف حساب انجازات الفرق العربية في كأس العالم للأندية

ـ شارك في بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن 16 فريقًا عربيًا، سجلوا الحضور بمختلف نسخ المونديال وهم: النصر والهلال والاتحاد (السعودية)، الرجاء الرياضي والمغرب التطواني والوداد الرياضي (المغرب)، الأهلي (مصر)، النجم الساحلي والترجي الرياضي (تونس)، شباب الأهلي دبي والوحدة والجزيرة والعين (الإمارات)، السد والدحيل (قطر)، وفاق سطيف (الجزائر),

ـ حصل الرجاء البيضاوي المغربي على فضية كأس العالم للاندية لعام 2013 .

ـ حصد العين الاماراتي فضية المونديال نسخة 2018 ، فيما حصل الهلال السعودي على فضية البطولة لعام 2022.

ـ كتب الاهلى المصري رقما قياسيا يضاف لسجله عبر تاريخ مشاركاته بكأس العالم للاندية حيث تمكن من الحصول على برونزية البطولة 3 نسخ مختلفة 2006 ـ 2020 ـ 2021 ، فيما حصد السد القطري البروزنية مرة واحيدة عام 2011.