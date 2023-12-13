ضبط 4 طن مواد غذائية وصناعية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

شن قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي، بالإشتراك مع إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفى عبدالقادر مدير الادارة، حملة تموينية استهدفت التفتيش على عدد من المصانع والمحال التجارية والمخابز.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 4922 جنح العاشر ضد صاحب مصنع بالعاشر لضبط 40 شيكارة صودا كاوية، زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي وزن طن صودا كاوية مجهولة المصدر، والمحضر رقم 4923 جنح العاشر ضد صاحب مصنع للصناعات الغذائية بالعاشر لضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر رقم 4924 جنح العاشر ضد صاحب محل بقالة بالعاشر لضبط طن أرز مجهول المصدر.

وتم التفتيش على عدد من المخابز البلدية بالمدينة، أسفر جهود الحملات عن تحرير 3 محاضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، ولعدم نظافة أدوات العجين.