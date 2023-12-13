مستشار وزير التعليم العالي يشهد نهائي بطولة جامعة حلوان لخماسيات كرة القدم

شهد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، فعاليات نهائي بطولة خماسيات كرة القدم التي نظمتها جامعة حلوان.

جاء ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وانطلقت البطولة بين فرق كليات علوم وخدمة اجتماعية وتربية رياضية الهرم والتجارة، وانتهت بفوز فريق كلية التربية الرياضية بالهرم بضربات الجزاء، وحصول كلية التجارة على المركز الثاني، وكلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثالث.

مستشار وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الأنشطة الطلابية

وأكد مستشار وزير التعليم العالي أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية في تكوين شخصية الطالب، إذ تساعد على تنمية القدرات العقلية والمهارات الاجتماعية، لذلك تولي وزارة التعليم العالي أهمية كبرى لها.

وأشار مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية إلى أن ممارسة الرياضة لها دور حيوي في بناء مجتمع صحي، فهي ذات فوائد صحية واجتماعية، إذ تجعل من الطلاب مجتمعا متكاملا وتنمي لديهم روح الفريق والقيادة والتعاون.

وحرص طلاب الفرق الرياضية المشاركة على أخذ الصور التذكارية مع الدكتور همام.

رئيس جامعة حلوان يشهد بطولة كرة القدم الخماسي

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم نهائي بطولة كرة القدم الخماسي التي أقيمت بين كليتي التربية الرياضية بالهرم والتجارة، بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

وانتهت المباراة بفوز كلية التربية الرياضية بالهرم بضربات الجزاء، وتم توزيع الجوائز على الفرق الثلاثة الأولى وهي كليات "التربية الرياضية بالهرم" في المركز الأول و"التجارة" في المركز الثاني و"الخدمة الاجتماعية" في المركز الثالث.

ونظمت البطولة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بإشراف أمين الجامعة المساعد الأستاذ هشام رفعت ومدير عام إدارة رعاية الشباب الأستاذ محمد جاد ومدير الإدارة الأستاذ ايمن عبد العزيز.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط وإنما يمتد ليشمل الأنشطة الطلابية وخاصة الرياضية التي تعد مصنعا للمواهب والإبداعات الشبابية في مختلف المجالات.

كما حث الطلاب على تشكيل فريق لنادى جامعة حلوان، للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

