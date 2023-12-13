قفزة بأسعار الأرز عند تاجر الجملة اليوم الأربعاء

1400 جنيه للأبيض و400 للشعير

واصلت أسعار الأرز لدى تجار الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في اتجاهها نحو تسجيل ارتفاع للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع، بالسوق المحلية والمضارب؛ وزاد سعر الأرز الأبيض كسر 5%، وكسر 3%، بمقدار 1200 إلى 1400 جنيه للطن، وارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه «عريض الحبة ورفيع الحبة»، بمقدار 300 إلى 400 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز والشعير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تخص الاسعار بصفة عامة، لاسيما أسعار الارز الذي يُعد من أهم وأكثر الاطعمة تناولا على طاولات الطعام لدى الشعب المصري، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء عند التاجر

الارز

أرز الشعير

سجلت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» زيادة، اليوم بمقدار 300 جنيه للطن، ليصل إلى 19.400 جنيه.

وارتفعت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 18.900 جنيه، مقارنة بسعره أمس 18.500 جنيه، أي بمقدار زيادة 400 جنيه للطن.

الأرز الأبيض

صعدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 1200 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 30.000 جنيه.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 29.000 جنيه، بدلًا من 27.600 جنيه، بارتفاع قدره 1400 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

سجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات، 30 جنيهًا للمستهلك.