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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل"تسبحة كيهك" كنيسة مارجرجس بالماظة

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تقيم كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بمنطقة الماظة التابعة للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء،فعاليات التسبحة  (كيهك) في إطار نهضة صوم الميلاد المجيد ذلك بدءًا من الساعة الرابعة مساءً.

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يشهد الفعاليات الآباء الكهنة بالكنيسة فعاليات الطقوس الأرثوذكسية تسبحة عشية ثم تبدأ تسبحة كيهك في الحادية عشرة مساءً
استهل الاقباط بجميع الإيبارشيات المصرية  نهضة صوم الميلاد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام. 
أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في  صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.

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