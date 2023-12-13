محافظة أسيوط: 248 أسرة أولى بالرعاية تحولت إلى منتجة

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، فى تسليم 248 كشك للأسر الأولى بالرعاية؛ ولذوى الهمم بقرى ونجوع محافظة أسيوط، وذلك من بداية عملها وحتى الآن.

وأكد مجدى نجيب وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بأسيوط وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما غير من وجه الاقتصاد المصري منوها إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة أسيوط التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة موضحًا أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من أبناء المحافظة والمراكز المختلفة، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كل فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة أسيوط تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج الفتيات اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.