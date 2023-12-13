الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدقيق صباح اليوم الأربعاء عند تاجر الجملة

الدقيق
الدقيق

سعر الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية والمحلية ولدى تجار الجملة، استقرارًا ملحوظًا، إذ يتزايد البحث عن أسعاره، وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى نحو 14,250 جنيه، وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,600 جنيه.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى التاجر، حيث تحرص الوفد على تقديم كل الخدمات السعرية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:   

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أسعار القمح صباح اليوم الأربعاء في الأسوق المحلية

أسعار الدقيق اليوم الأربعاء

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,500 جنيه للطن.

 

الدقيق بروتين 24

وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,250 جنيه.

 

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,600 جنيه.

 

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تُعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.

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