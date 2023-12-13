أسعار القمح صباح اليوم الأربعاء في الأسوق المحلية

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية المصرية، على مدار نحو 3 أسابيع خلال تعاملات البيع والشراء في السوق المحلية، عقب التراجع خلال تعاملات الخميس 23 نوفمبر، بمقدار 200 جنيه للطن، كما استقر تداول سعر الكيلو للبيع للمستهلك خلال التعاملات اليومية.

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية شراء 420 ألف طن من القمح الروسي.

وقالت الهيئة إن الشراء يشمل 210 آلاف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 10 إلى 20 يناير، و210 آلاف طن من القمح للشحن في الفترة من 21 إلى 31 يناير.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية "آمن ويكفي عدة شهور"، على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فود إفريقيا"، أن احتياطي القمح يكفي نحو 4.8 شهر.

سعر طن القمح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 13,000 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,800 جنيه للطن، دون تغيير.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، عند 11,000 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%» ، عند 12,400 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح اليوم، 22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو، إذ نزل عقد مارس 24، لتداول الذرة ليصل إلى 624.25 سنت لكل بوشل بمقدار هبوط 1.25 سنت، (وقت نشر هذا الخبر).

وانكمش عقد مايو 2024، لتداول الذرة بمقدار 0.75 سنت، ليسجل 634.75 سنت لكل بوشل.