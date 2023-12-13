طارق عبدالعزيز: الانتخابات أفرزت واقعًا جديدًا عنوانه الأمل.. والفائز المواطن المصري

قال النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية 2024 أفرزت واقعا جديدا للدولة المصرية، عنوانه الأمل، الذي ولد في هذا المارثون الانتخابي، وترجمته أرقام المشاركة التاريخية الكبيرة التى عبرت بحق عن عظمة المصريين.

وأكد عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن الفائز الحقيقي في هذا الانتخابات هو المواطن المصري، الذي استطاع أن يقول كلمته ويفرض إرادته، التي بعثت رسالة للعالم بأن المصريين متوحدين خلف بلدهم لمواجهة التحديات التي تواجه وطنهم.

وشكر عضو مجلس الشيوخ جموع الشعب المصري العظيم الذي زحفت الي صناديق الاقتراع وأدلت بصوتها في انتخابات ولم تسجل خرقا واحدا، وإنما اصطف الجميع في مشهد حضاري يليق بمصر الجديدة.

وتقدم طارق عبدالعزيز بالشكر إلى كل عناصر العملية الانتخابية بدأ من المواطنين الشرفاء، ورجال القضاء، والشرطة المصرية الباسلة، والهيئة الوطنية للانتخابات الذين نفذوا ملحمة وطنية كبرى.