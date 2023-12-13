الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المستشار محمد الحمصاني متحدثًا باسم مجلس الوزراء

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أعلن مجلس الوزراء،  تعيين المستشار محمد الحمصانى متحدثًا باسم مجلس الوزراء.

 

تولى المستشار محمد الحمصاني مهمة العمل متحدثًا رسميًا باسم مجلس الوزراء، خلفًا لزميله بوزارة الخارجية، المستشار سامح الخشن، الذي عاد لوزارته لتولي مهام جديدة.

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التحق المستشار محمد الحمصاني بالعمل بوزارة الخارجية عام ٢٠٠٥، وعمل بالبعثات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية في كل من وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزامبيا ونيوزيلندا، كما عمل بمقر ديوان وزارة الخارجية بالقاهرة بإدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، وإدارة إسرائيل، ومكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، علماً بأن آخر منصب تولاه بوزارة الخارجية هو مدير شئون جامعة الدول العربية.

حصل الحمصانى على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام ٢٠٠١.

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