الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

معاش تكافل وكرامة.. كيفية الاستعلام عن صرف دعم شهر ديسمبر 2023

صرف معاش تكافل وكرامة
صرف معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة.. يرغب الكثير من مستفيدو معاش تكافل وكرامة، إلى معرفة  الموعد المحدد لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر2023، فضلاً عن التفاصيل الكاملة عن الاستعلام عن الدعم.

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القباج: "إدخال فئة الصيادين إلى منظومة تكافل وكرامة"

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معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر2023

وفي السياق يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر، يوم الجمعة 15 ديسمبربالزيادة الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بها في أكتوبر الماضي، والتي تشمل 5 ملايين أسرة.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا 

 إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا

النقر على استعلام.

 تظهر أمامك النتيجة ويتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر، أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

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الجريدة الورقية