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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يقلب الطاولة ويهزم يونيون برلين بثلاثية في دوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزا ثمينا على نظيره يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد آندر التن فورستيري ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

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وتقدم فريق يونيون برلين بالهدف الأول عن طريق كيفن فولاند في الدقيقة 45 من نهاية أحداث الشوط الاول للمباراة ، ثم تعادل الريال بأقدام خوسيلو في الدقيقة 61 من عمر اللقاء. 

في الدقيقة 72 أضاف الملكي الهدف الثاني عن طريق خوسيلو ، ليتعادل أليكس كرال ، قبل انتهاء اللقاء خطف داني سيبايوس هدف الفوز للريال في الدقيقة 89 .

بهذة النتيجة يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، فيما يأتى يونيون برلين في المركز الرابع برصيد نقطتين. 


تشكيل ريال مدريد ..

في مركز حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، دافيد ألابا وفران جارسيا.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، داني سيبايوس ، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: خوسيلو ، رودريجو جويس.

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