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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نابولي يتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بثنائية في سبورتنج براجا

نابولي
نابولي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي إلى منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نظيره فريق سبورتنج براجا بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من عمر المسابقة. 

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وجاءت ثنائية نابولي بتوقيع سردار سانشي و فيكتور أوسيمين في الدقيقة 9 ، 33 من عمر الشوط الأول من المباراة. 

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد نابولي إلى النقطة الـ10 في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا ، فيما يأتي سبورتنج براجا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. 
 

خاض نابولي المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: ناتان برناردو دي سوزا – خوان جيسوس – أمير رحماني – جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط: زيلينسكي – ستانيسلاف لوبوتكا – أندريه أنجيسا.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسيخيليا – فيكتور أوسيمين – بوليتانو.

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