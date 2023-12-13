باحث سياسي: الإقبال في الانتخابات الرئاسية كان تاريخيًا

قال بيير يعقوب، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن كلام الهيئة الوطنية للانتخابات يكون على أساس أرقام تأتيها من اللجان الفرعية، ونحن كمركز كنا نتابع الانتخابات على الأرض وتابعنا الإقبال الكبير وكان الإقبال تاريخي بكل المقاييس.

نسبة المشاركة 45%

وأضاف “يعقوب” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "بعد أول يوم ونصف وصلت نسبة المشاركة 45% كما أعلنت الهيئة ولدينا أكبر نسبة مشاركة قبل ذلك كانت عام 2014 بنسبة 47.5%".

الانتخابات الرئاسية

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

واكنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أكدت أمس أن المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي بقوة كبيرة، لافتة إلى أن المرأة المصرية تمثل كتلة مؤثرة وفاعلة في المشهد السياسي.

وأضافت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الثلاثاء أن المشهد الانتخابي كان رائعًا، وتضمن تواجد لجميع الفئات العمرية، من الشباب والنساء وكبار السن، وأطفال ورجال.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى، أن نسب الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024، كانت كبيرة للغاية، وغير مسبوقة، مضيفة أنه لم يتم رصد أي نوع من الانتهاكات أو الشكاوي.