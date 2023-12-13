الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية عمل وطني (فيديو)

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن موقف الكنيسة من الانتخابات الرئاسية كان واضحا وكان يدعو للإيجابية والمشاركة بالعملية الانتخابية.

وأوضح القمص موسى إبراهيم، خلال مداخلته ببرنامج "مصر تنتخب" مع الإعلامي خيري رمضان على شاشة المحور، مساء الثلاثاء أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية عمل وطني تنحاز له الكنيسة في كل الأوقات، متوقعًا أن نسبة المشاركين ستكون لافتة وفارقة.

وأشار إلى أن الكنيسة كان لها دور كبير في حث أبنائها على التصويت و المشاركة بالانتخابات الرئاسية، و الرسالة كانت توعوية في المقام الأول، و كانت تؤكد أن المشاركة دور مهم في هذه اللحظة و سيصب في صالح الوطن، ويُشعر الفرد بأنه يشارك في صنع المستقبل.

البابا تواضروس الثانيوجّه رسالة مرات عديدة عن أهمية المشاركة الانتخابية

ولفت المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجّه رسالة مرات عديدة لجميع المصريين وتحدث عن أهمية المشاركة الانتخابية في صنع مستقبل الوطن.

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه حسب الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه اعتبارا من غد الأربعاء سيبدأ الحصر الخاص باللجان الفرعية ثم تحال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق والمراجعات سواء للجان داخل الدولة المصرية أو خارجها.

وأضاف أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ستعلن يوم 18 من الشهر الجاري وذلك حسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه لا يوجد أي شيء يُشكل غبارا على أداء الانتخابات التي تجرى بشكل ديمقراطي.

ولفت إلى أن المادة 144 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية المنتخب ليس له أن يمارس مهام وظيفته سواء الدستورية أو القانونية أو اللائحية إلا بعد أداء حلف اليمين أمام مجلس النواب، مضيفا أن حلف اليمين يتم قبل انقضاء المدة الرئاسية وتعلن النتيجة النهائية قبل انتهاء المدة الرئاسية الحالية بـ30 يوما على الأقل.