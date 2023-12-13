تحذير من تناول البيض مع الشاي أو القهوة على الإفطار

حذر خبراء تغذية من أن تناول البيض والقهوة أو الشاي في الوقت نفسه، يمكن أن يكون له آثار سيئة، ‏ويخلق عددا من المشاكل الصحية.‏

وأوضحوا أن كلا من البيض والقهوة لهما فوائد صحية، لكن عند مزجهما معا لا يمكن أن يلغي كل منهما الآخر فحسب، وإنما يسببان معاناة من الألم والجفاف.

وتقول اختصاصية التغذية، بريا بانسال: "للبيض والقهوة فوائد فردية ويمكن الاستمتاع بهما كجزء من وجبة إفطار متوازنة، فالبيض مصدر قوي للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، بينما تشتهر القهوة بمحتواها العالي من الكافيين، الذي يعطي تأثيرات محفزة"، وفقا لموقع "TimesNowNews".

لكن توضح بانسال أن "القهوة تحتوي على مادة العفص والبوليفينول، اللتين من الممكن أن تعيقا امتصاص الحديد والكالسيوم الموجود في البيض.

ولهذا، ينصح خبراء الأغذية، بالتوقف عن شرب القهوة أو الشاي لمدة ساعة على الأقل بعد تناول البيض.

كما كشفت بريا بانسال أن القهوة لديها القدرة على التدخل في امتصاص بعض الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية أو مضادات الحموضة، ولذلك فإن شربها في الوقت نفسه مع تناول البيض يمكن أن يزيد من تعطيل الامتصاص، مما يعيق من فعالية الأدوية.

كما تشير تقارير "OnlyMyHealth"، أن الجمع بين البيض والقهوة يمكن أن يؤدي أيضا إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي، وذلك لأن البيض والقهوة يمكن أن يحفزا إنتاج حمض المعدة، مما قد يؤدي إلى ارتجاع الحمض، أو حرقة المعدة أو اضطرابها.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع كلا من البيض والقهوة بخصائص مدرة للبول، مما يعني أنهما يمكن أن يسببا درجة أعلى من التبول، وهو ما قد يسبب في النهاية حالة من الجفاف، ولمواجهة تلك المشكلة ينضح خبراء التغذية بشرب الكثير من الماء، في حال الرغبة في تناول البيض والقهوة معا.