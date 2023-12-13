طريقة عمل بودينج الشيا بالفراولة الصحي لخسارة الوزن

بودينج الشيا بالفراولة من الوصفات الصحية الشهية التي يتم إعدادها بسهولة، فهي من الوجبات التي يتم تناولها عند متابعة نظام صحي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





طريقة عمل بودينج الشيا بالفراولة

المقادير

- حبوب الشيا : ملعقة كبيرة

- الفراولة : 4 حبات (مقطعة قطع صغيرة)

- حليب : 50 مللتر

- العسل : ملعقة كبيرة

- الشوفان : ملعقة كبيرة (رقائق شوفان مطحونة)

- زبادي : 2 ملعقة كبيرة

- الفراولة : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

ضعي بذور الشيا مع الحليب في كوب وحركي المزيج جيدًا.

ضعي الكوب في الثلاجة لحوالي 6 ساعات.



في وعاء ضعي قطع الفراولة مع الزبادي وأضيفي العسل وحركي جيداً، ثم ضعيه في الثلاجة.

ضعي طبقة من بذور الشيا في طبق التقديم، واسكبي فوقه زبادي الفراولة، ثم أضيفي الشوفان المطحون، واسكبي طبقة أخرى من زبادي الفراولة، ثم زيني البودينج بالفراولة الطازجة وقدميه.



فوائد تناول بذور الشيا

إنقاص الوزن

تحتوي بذور الشيا على الكثير من الألياف، التي تمتص الماء، مما يؤدي إلى تمددها في معدتك وزيادة شعورك بالامتلاء عند تناولها.



من خلال السماح لك بالشبع على الرغم من تناول كميات أقل، يمكن أن تساعدك بذور الشيا في الحفاظ على وزن صحي.



يقوي العظام

تحتوي بذور الشيا على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام، بما في ذلك المغنيسيوم والفوسفور، كما يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم أكثر من منتجات الألبان، حيث يقوي العظام والعضلات والأعصاب.



انخفاض الالتهاب

يؤدي الالتهاب المزمن إلى حالات صحية مثل أمراض القلب والسرطان، ويمكن أن يساعد حمض الكافيين، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا، في مكافحة الالتهابات في الجسم.



خفض ضغط الدم

استهلاك دقيق الشيا له القدرة على التقليل من مستوى ضغط الدم لدى كل من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المعالج أو غير المعالج.

تقليل الجذور الحرة

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا على محاربة الجذور الحرة في جسمك وتسبب الجذور الحرة الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا.

قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالجذور الحرة، بما في ذلك أمراض القلب والتدهور المعرفي وأنواع معينة من السرطان.